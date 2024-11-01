Una verdad incómoda: la fotovoltaica se arruina en España, ¿rescate a la vista?

Sólo un tercio de la electricidad vendida por la solar fotovoltaica obtiene un ingreso mínimo. Se viene ola de refinanciación porque muchas plantas no van a poder pagar este junio al banco.
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Al final lo de siempre privatizar ganancias hacer públicas las pérdidas.
Una estrategia a futuro sin fisuras
-El riesgo economico lo asume el empresario.
-Que se quejen que tienen perdidas técnicas casi lo mismo. ¿quien eligió los terrenos más baratos y más alejados de las zonas de consumo?, Esas perdidas deberían haber estado más que claras en el informe de viabilidad, supongo que solo miraron los beneficios brutos parece.
-Es la ley de la selva los mejores centros fotovoltaicos con mejores paneles, soleamiento, conecciones y financiación son los más aptos, en un mercado libre, el resto… » ver todo el comentario
¿Independencia energetica por la soberania nacional? Que es eso