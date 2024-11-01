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Una verdad incómoda: la fotovoltaica se arruina en España, ¿rescate a la vista?

Una verdad incómoda: la fotovoltaica se arruina en España, ¿rescate a la vista?

Sólo un tercio de la electricidad vendida por la solar fotovoltaica obtiene un ingreso mínimo. Se viene ola de refinanciación porque muchas plantas no van a poder pagar este junio al banco.

| etiquetas: fotovoltaica , solar , ruina , rescate , refinanciación
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
Dene #3 Dene
Al estado le interesa una produccion energetica ecologica, barata y que no dependa de combustibles extranjeros. Si hay que rescatar, que se rescate pero que la SEPI asuma la propiedad... si se pone pasta publica, que sea para tener algo de todos.
10 K 123
#6 Pitchford
#3 Que las rescaten los bancos con parte de sus tremendas ganancias. No creo que se arruinen también ellos. Bastante deuda pública tenemos ya.
1 K 39
Cehona #16 Cehona
#6 Los Bancos ya devolvieron el rescate bancario. Por eso Montoro que dijo "no costaría ni un euro" no está en la cárcel.
0 K 13
SeñorMarron #15 SeñorMarron
#4 Yo creo que lo que dice #3 tiene sentido, sería una nacionalización. Al margen de los beneficios, la energía es algo estratégico y conviene tenerla bajo el control del estado. Si a esto le unes que el perro le hace la pelota a China quizá puede haber combo: mejora gradual tecnológica (reemplazando placas antiguas o estropeadas) e implantar baterías masivamente para tener almacenamiento del excedente.
1 K 15
#4 poseso
¿Mas rescate? Los pringaos que tenemos placas solares en casa casi regalamos la electricidad excedente

Al final lo de siempre privatizar ganancias hacer públicas las pérdidas.
5 K 64
#1 Pitchford
Lo del rescate para unas plantas que se están arruinando por mala planificación de inversiones y, en muchos casos, falta de integración de baterías para trasladar generación al pico de precios del atardecer, suena muy raro. Si los bancos se quedan con algunas plantas ruinosas tampoco parece mucho problema, que están teniendo beneficios record.
3 K 49
wata #10 wata
A ver si se aclaran: menea.me/2hiaa
1 K 35
Gry #14 Gry
#10 Falta la parte del almacenamiento para absorber el exceso de producción a determinadas horas.
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Asimismov #8 Asimismov *
Pero vamos a subvencionar al gas y las nucleares mientras arruinan a las fv y sin sincronización a la red eléctrica.
Una estrategia a futuro sin fisuras
1 K 32
#7 opinador
Hay que vender miedo, porque molestan las renovables. Se han inventado que en Junio vencen los créditos, como si todas las inversiones tuvieran el plazo de Junio. La realidad es que esos precios a los que más daño hacen es a los que tienen mayores costes, y se trata de salvar a la nuclear como sea
2 K 32
#12 Pitchford
#7 Probablemente muchos pagos sean mensuales, como las hipotecas. Dicen que no van a poder pagar el plazo de Junio, por los bajos ingresos de estos meses.
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johel #11 johel
El problema con esas plantas es que no sabemos cuantas son ya ""fabricas obsoletas"" que las grandes energeticas han abandonado a su suerte sin mantenimiento ni inversion a la espera de que les rescate papa estado.
1 K 30
josde #5 josde
Hay fotovoltaicas en sitios mal montadas y sin ton ni son, sin baterías para conservar esa energía que producen, pagando una pasta por el terreno alquilado al propietario que antes tenia huerta
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manzitor #2 manzitor
Los negocios son los negocios...cuando han vendido sol a precio de gas, ninguna queja
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placeres #9 placeres
Por un lado
-El riesgo economico lo asume el empresario.
-Que se quejen que tienen perdidas técnicas casi lo mismo. ¿quien eligió los terrenos más baratos y más alejados de las zonas de consumo?, Esas perdidas deberían haber estado más que claras en el informe de viabilidad, supongo que solo miraron los beneficios brutos parece.
-Es la ley de la selva los mejores centros fotovoltaicos con mejores paneles, soleamiento, conecciones y financiación son los más aptos, en un mercado libre, el resto…   » ver todo el comentario
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johel #13 johel *
#9 Las grandes electricas saben, se han encargado de, que les va a rescatar papa estado y no hay mas. Para eso se ha privatizado toda la electrica española y para eso son la principal puerta giratoria de los politicos de derechas desde siempre.
¿Independencia energetica por la soberania nacional? Que es eso  media
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menéame