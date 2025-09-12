La verdad sobre el crimen de Charlie kirk. Trump se come sus palabras  

¿Recuerdas todas esas teorías que circularon sobre el perfil de la persona que disparó ae Charlie Kirk? Que si era trans, que si era afroamericano, que si era un radical de izquierda... Pues resulta que se equivocaron en ABSOLUTAMENTE TODO. Tyler Robinson tiene 22 años, es blanco, de familia mormona republicana, con padre ex-sheriff, y completamente heterosexual. Básicamente, todo lo contrario de lo que la extrema derecha estadounidense había decidido que tenía que ser antes incluso de conocer su identidad.
Todo empieza a parecerme un ajuste de cuentas entre facciones de extrema derecha, aunque siempre hay que esperar a las autoridades y a la propia palabra del asesino para saber qué le rondaba la cabeza
Que ahora tanto unos como otros van a querer sacar partido de esto, es asqueroso pero es así.
Ya tenían decidido quién era el asesino antes de que volara el plomo. Propaganda, prejuicios, llámalo como quieras.
demasiado tarde para mí...
El FBI y el gobierno federal llevan 24 horas, o más, sin decir ni mu de nuevos datos sobre el asesino de Kirk, cuando a estas horas sabrán hasta la talla de zapatos que gastaba cuando tenía 3 años y tendrán las conversaciones hasta de la primera vez que dijo "mamá". (ahora es cuando me dejan mal y salen datos a… » ver todo el comentario
www.sdpnoticias.com/internacional/que-es-un-groyper-el-asesino-de-char
Ojala fuera groyper, pero seamos serios.
Y qué raro, otra vez la derecha manipulando la realidad de manera flagrante y además del lado del odio y la violencia...
Lo más positivo de este caso sin duda, es comprobar que en la derecha tienen tanto odio que se matan eche ellos mismos. Puede que la humanidad aún tenga una oportunidad.
Trump ha dicho que el asesino era afroamericano?
Pregunto.