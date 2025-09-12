La verdad sobre el crimen de Charlie kirk. Trump se come sus palabras  

¿Recuerdas todas esas teorías que circularon sobre el perfil de la persona que disparó ae Charlie Kirk? Que si era trans, que si era afroamericano, que si era un radical de izquierda... Pues resulta que se equivocaron en ABSOLUTAMENTE TODO. Tyler Robinson tiene 22 años, es blanco, de familia mormona republicana, con padre ex-sheriff, y completamente heterosexual. Básicamente, todo lo contrario de lo que la extrema derecha estadounidense había decidido que tenía que ser antes incluso de conocer su identidad.