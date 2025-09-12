edición general
La verdad sobre el crimen de Charlie kirk. Trump se come sus palabras

¿Recuerdas todas esas teorías que circularon sobre el perfil de la persona que disparó ae Charlie Kirk? Que si era trans, que si era afroamericano, que si era un radical de izquierda... Pues resulta que se equivocaron en ABSOLUTAMENTE TODO. Tyler Robinson tiene 22 años, es blanco, de familia mormona republicana, con padre ex-sheriff, y completamente heterosexual. Básicamente, todo lo contrario de lo que la extrema derecha estadounidense había decidido que tenía que ser antes incluso de conocer su identidad.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Y algunos rezando por que fuera de fuera del Estado o inmigrante ¿para qué exactamente?

Todo empieza a parecerme un ajuste de cuentas entre facciones de extrema derecha, aunque siempre hay que esperar a las autoridades y a la propia palabra del asesino para saber qué le rondaba la cabeza
2 K 50
calde #3 calde
#1 sí, justo es una de las cosas que explica en el vídeo.
0 K 10
Wir0s #8 Wir0s
#1 Extrema derecha tampoco parece cnnespanol.cnn.com/2025/09/12/eeuu/quien-tyler-robinson-sospechoso-ase

Que ahora tanto unos como otros van a querer sacar partido de esto, es asqueroso pero es así.
0 K 9
#18 Setis
#1 > Y algunos rezando por que fuera de fuera del Estado o inmigrante ¿para qué exactamente?

Ya tenían decidido quién era el asesino antes de que volara el plomo. Propaganda, prejuicios, llámalo como quieras.
0 K 7
#21 Tks4dTip
#1 Esto es el comentario que hizo el gobernador, pero decía más cosas. Lo digo en la rueda de prensa de ayer. Y se dirigía a sus conciudadanos para reconocer que había sido un ciudadano de Utah, el estado que gobierna. El resto de su discurso intentó ser una llamada a la concordia y el diálogo. Señaló además que cualquier asesinato es igual de terrible, que muchas personas han expresado su opinión sobre la importancia que se le ha dado a este asesinato comparado con otros. Por eso hacía esta…   » ver todo el comentario
0 K 7
Eibi6 #23 Eibi6
#1 entre otros un tal benjami, fundador y faro de esta página... Supongo que él muchachin hará "cola" pidiendo perdon a todo él mundo como él solicitaba para cuando se demostrará que él que apreto él gatillo fue Bernie Sanders en persona como encarnación de la izquierda americana
0 K 9
calde #20 calde
#11 joder, qué mierda de buscador... :wall: :wall: :wall:

demasiado tarde para mí...
0 K 10
valandildeandunie #12 valandildeandunie *
No sé si será un groyper o no, la verdad que todo es tan contradictorio que no sé por dónde tira, pero están pasando dos cosas muy curiosas en EE.UU en las ultimas horas.

El FBI y el gobierno federal llevan 24 horas, o más, sin decir ni mu de nuevos datos sobre el asesino de Kirk, cuando a estas horas sabrán hasta la talla de zapatos que gastaba cuando tenía 3 años y tendrán las conversaciones hasta de la primera vez que dijo "mamá". (ahora es cuando me dejan mal y salen datos a…   » ver todo el comentario
3 K 38
Dragstat #13 Dragstat
#12 "el joven identificado como responsable de quien se ha indicado, es un Groyper. Lo anterior debido a que analistas del caso han indicado que habría evidencias de que el joven de 22 que está detenido en la cárcel de Spanish Fork, sería integrante de una comunidad digital que tiene un perfil conservador radical".

www.sdpnoticias.com/internacional/que-es-un-groyper-el-asesino-de-char
0 K 20
lobotomico2 #14 lobotomico2
#13 Has visto que "los analistas del caso" en un señor que dice que "podria ser groyper" en un tuit?

Ojala fuera groyper, pero seamos serios.
0 K 7
valandildeandunie #15 valandildeandunie
#13 A ver, estoy siendo precavido, pero por ahora no tengo pruebas contundentes para poder decir que es un groyper, aunque existen indicios de que el tipo se pasaba su vida en Internet y se radicalizó allí.
0 K 9
#10 chochis
#7 Utah es el estado mormón por excelencia. Mucho radicalismo y mucha endogamia.
1 K 30
#17 mariopg *
pero dónde está el problema en que muera alguien que decía que no pasaba nada porque murieran algunos si se mantenía la tradición de armas en los usa??? (y encima no lo mataron por decir eso, sino que lo mató prácticamente uno de los suyos porque son así)
1 K 17
calde #2 calde *
Un mormón republicano criado con armas de guerra desde pequeño. Qué raro...

Y qué raro, otra vez la derecha manipulando la realidad de manera flagrante y además del lado del odio y la violencia...

Lo más positivo de este caso sin duda, es comprobar que en la derecha tienen tanto odio que se matan eche ellos mismos. Puede que la humanidad aún tenga una oportunidad.
1 K 13
#5 chochis
#2 un hijo de Utah...
0 K 10
calde #7 calde
#5 en esta historia hay muchos de esos por lo que se ve...
0 K 10
#16 mariopg
#2 el mal se vuelve contra sí mismo… no era eso del señor de los anillos?
0 K 7
#16 ni idea
#16 ni idea
0 K 10
#4 Leon_Bocanegra
Y Tellado que dice de esto?
0 K 12
#6 PerritaPiloto
#4 Que también le gusta la futah.
0 K 9
#22 Tks4dTip
#4 Tellado dijo algo así como ¿Qué pasaría si alguien le pega un tiro a algún influencer de izquierdas en España? No tenía tiempo para más, parece que está muy ocupado cavando una fosa para el gobierno.
0 K 7
lobotomico2 #9 lobotomico2 *
Es un radical de derechas?

Trump ha dicho que el asesino era afroamericano?

Pregunto.
0 K 7

menéame