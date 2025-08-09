edición general
2 meneos
7 clics
El verano, la estación perfecta para darse un chapuzón en la Historia del Arte

El verano, la estación perfecta para darse un chapuzón en la Historia del Arte  

Los cuadros de Sorolla, Bazille o Colville son una buena manera de combatir el calor. Hacemos una selección de obras para poder ver la playa, al menos, en pintura.

| etiquetas: arte , pintura , verano
2 0 0 K 26 cultura
1 comentarios
2 0 0 K 26 cultura
Ripio #1 Ripio
Estupenda selección.
0 K 20

menéame