Las ventas de Tesla en España caen un 31% en octubre con un mercado de coches eléctricos al alza

Las ventas de Tesla en España cayeron un 31% en octubre, con solo 338 entregas del Model Y y 55 del Model 3. Mientras tanto, el mercado de coches eléctricos creció: los eléctricos puros aumentaron un 90% y los híbridos enchufables un 145%. Tesla también perdió fuerza en Europa, con caídas de hasta el 89% en Suecia y Dinamarca, o 50% en Noruega y Paises Bajos. La competencia y el envejecimiento de su gama afectan sus resultados. En contraste, el mercado español de turismos creció un 15%, superando las 951.000 unidades vendidas hasta octubre