Las ventas de Tesla en España caen un 31% en octubre con un mercado de coches eléctricos al alza

Las ventas de Tesla en España cayeron un 31% en octubre, con solo 338 entregas del Model Y y 55 del Model 3. Mientras tanto, el mercado de coches eléctricos creció: los eléctricos puros aumentaron un 90% y los híbridos enchufables un 145%. Tesla también perdió fuerza en Europa, con caídas de hasta el 89% en Suecia y Dinamarca, o 50% en Noruega y Paises Bajos. La competencia y el envejecimiento de su gama afectan sus resultados. En contraste, el mercado español de turismos creció un 15%, superando las 951.000 unidades vendidas hasta octubre

#4 tromperri
Pero quien se va a comer esas mierdas diseñadas hace 10 años… un BYD se mea en un Tesla y es más barato y no parece un R14 remozado.
Josecoj #12 Josecoj
#4 Más barato?
Priorat #5 Priorat
Básicamente Tesla matriculó en Octubre 331 coches de los más de 10.000 100% eléctricos que se matricularon. Por cierto, BYD vendió casi 2.000.
#11 Pixmac
Las ventas de Tesla y fabricantes chinos dependen mucho del transporte, que no tienen barcos todos los meses. Seguramente los datos de noviembre sean mucho mejores, que ya debería haber llegado un nuevo barco.

Tesla tiene fábrica en Alemania pero la mayoría de unidades provienen de la fábrica china. BYD ya tiene fábrica en Europa pero aún no ha comenzado a fabricar unidades, lo que hace que los números de ventas también tengan muchos altibajos al depender de los barcos que llegan desde China.
JackNorte #1 JackNorte
Es que no hay tantos nazis con dinero.
#2 tropezon
#1 Pero si es interesante ver cuanto ha bajado en cada pais
#3 bestiapeluda
Se merecen un bajón del 100%
LaInsistencia #10 LaInsistencia
#3 No les preocupa. Ya hemos entrenado a su IA para conducir... ahora van a comerle el mercado a Uber (y de paso, extinguir el oficio de taxista allá donde puedan).
neo1999 #9 neo1999
Cada día existen más alternativas al ir a comprar un eléctrico que un Tesla. Es normal.
#6 MyNameIsEarl
Que levante la mano quien tenga un Tesla!!! :troll:
#7 Strandedandbored
#6 lo compré antes de que Elon demostrara a todo el mundo que es un cretino nazi. Venden pegatinas:

www.amazon.co.uk/JSCARLIFE-Sticker-Statement-Windows-Laptops/dp/B0DYJH
gordolaya #13 gordolaya
#6 Yo, y me lo compré en octubre, por cierto probé un BYD y no le llega al Juniper ni a la suela del zapato...., supongo que es cuestión de gustos, pero el byd Seal olia a caspa.... 10000 botones...
