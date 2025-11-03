Las ventas de Tesla en España caen un 31% en octubre con un mercado de coches eléctricos al alza

Las ventas de Tesla en España cayeron un 31% en octubre, con solo 338 entregas del Model Y y 55 del Model 3. Mientras tanto, el mercado de coches eléctricos creció: los eléctricos puros aumentaron un 90% y los híbridos enchufables un 145%. Tesla también perdió fuerza en Europa, con caídas de hasta el 89% en Suecia y Dinamarca, o 50% en Noruega y Paises Bajos. La competencia y el envejecimiento de su gama afectan sus resultados. En contraste, el mercado español de turismos creció un 15%, superando las 951.000 unidades vendidas hasta octubre
| etiquetas: ventas , tesla , españa
Tesla tiene fábrica en Alemania pero la mayoría de unidades provienen de la fábrica china. BYD ya tiene fábrica en Europa pero aún no ha comenzado a fabricar unidades, lo que hace que los números de ventas también tengan muchos altibajos al depender de los barcos que llegan desde China.
www.amazon.co.uk/JSCARLIFE-Sticker-Statement-Windows-Laptops/dp/B0DYJH