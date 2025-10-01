edición general
La venta de vehículos supera en septiembre los niveles prepandemia

El mercado automovilístico español alcanzó durante el mes de septiembre un hito desde la pandemia. Por primera vez las ventas mensuales de turismos, 85.167, superaron los registros previos a 2020, gracias en gran medida al impulso de los electrificados, que ya suponen una de cada cuatro ventas. En el caso de los vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) hubo 20.479 matriculaciones. Estos datos suponen un crecimiento del 97% interanual y una cuota de mercado del 24%.

#1 Pitchford
Bueno, parece que por fin las ventas de eléctricos, incluyendo enchufables, se van animando, gracias a las mejoras en precio que se ven últimamente.
#2 meneandotela
La venta de vehículos supera en septiembre los niveles de 1963.
