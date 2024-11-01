edición general
Venezuela: una verdad incomoda

Artículo de opinión que invita a cuestionar relatos simplistas sobre Venezuela tras la intervención estadounidense. Sostiene que, aunque el régimen de Maduro es autoritario y ha empobrecido al país, gran parte del sufrimiento actual se debe más a las sanciones que al propio gobierno. Critica la utilización geopolítica del petróleo, el papel de EE. UU. en la región y la noción de que su intervención busca “liberar” a la población.

Al final, la explicación más compleja —y también la más honesta— es que Estados Unidos no es un aliado: en las relaciones internacionales no existen amistades, solo relaciones de poder. Y Europa, si quiere preservar su seguridad, su prosperidad y su integridad, debe aprender a garantizarlas por sí misma, sin seguir creyendo en la protección interesada de estos amigos matones.


Islamotransfeministe
3 verdades incómodas

1 ningún venezolano se está manifestando por maduro, si hay alguno ha estado recibiendo goteo del dinero robado en Venezuela. El resto se moría de hambre, literalmente.

2 hay políticos tan desconectados del pueblo y sin principios ni ideología que sin haber recibido nada de la dictadura se dedican a defenderlo, el resto ha recibido dinero.

3 maduro es un dictador. Perdió las elecciones, se negó a entregar las actas que mostraban su rotunda derrota. Hay un centro con presos políticos en situación alarmante, donde se están violando cada uno de los derechos humanos más básicos, desde la tortura hasta la violacion.nuestros políticos ni media de eso.
Descripción gráfica de los implicados:
youtube.com/shorts/wwL7yU5ISL4?si=gRVoCjfPtWtPd0jQ
Coño… igualitos que Cuba, su miseria no es por culpa de la dictadura socialista, es por las sanciones.
Solo falta decir que no era comunismo de verdad.
