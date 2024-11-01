Venezuela: una verdad incomoda

Artículo de opinión que invita a cuestionar relatos simplistas sobre Venezuela tras la intervención estadounidense. Sostiene que, aunque el régimen de Maduro es autoritario y ha empobrecido al país, gran parte del sufrimiento actual se debe más a las sanciones que al propio gobierno. Critica la utilización geopolítica del petróleo, el papel de EE. UU. en la región y la noción de que su intervención busca “liberar” a la población.