Venezuela: una verdad incomoda

Artículo de opinión que invita a cuestionar relatos simplistas sobre Venezuela tras la intervención estadounidense. Sostiene que, aunque el régimen de Maduro es autoritario y ha empobrecido al país, gran parte del sufrimiento actual se debe más a las sanciones que al propio gobierno. Critica la utilización geopolítica del petróleo, el papel de EE. UU. en la región y la noción de que su intervención busca “liberar” a la población.
Pa los que se acaban de caer del guindo, os pongo una frase de Palmeston,
«Por lo tanto, digo que es una
… » ver todo el comentario
1 ningún venezolano se está manifestando por maduro, si hay alguno ha estado recibiendo goteo del dinero robado en Venezuela. El resto se moría de hambre, literalmente.
2 hay políticos tan desconectados del pueblo y sin principios ni ideología que sin haber recibido nada de la dictadura se dedican a defenderlo, el resto ha recibido dinero.
3 maduro es un dictador. Perdió las elecciones, se negó a entregar las actas que mostraban su rotunda derrota. Hay un centro con presos políticos en situación alarmante, donde se están violando cada uno de los derechos humanos más básicos, desde la tortura hasta la violacion.nuestros políticos ni media de eso.
youtube.com/shorts/wwL7yU5ISL4?si=gRVoCjfPtWtPd0jQ
Solo falta decir que no era comunismo de verdad.