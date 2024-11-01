Venezuela recibió otros 200 millones de dólares por la venta de hidrocarburos

Venezuela recibió al menos 200 millones de dólares más por la venta de hidrocarburos, anunció este martes el Banco Central de Venezuela. Hace cinco días Delcy Rodríguez, indicó que "de los primeros 500 millones", ya habían "ingresado 300 millones" al país. El Banco Central explicó que el objetivo en la oferta de divisas es "complementar la oferta privada y fortalecer la economía nacional"