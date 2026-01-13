Venezuela libera a Sofía Sahagún después de 14 meses encarcelada en El Helicoide

La venezolana-española Sofía María Sahagún Ortiz fue excarcelada este martes tras permanecer 14 meses detenida en la prisión de El Helicoide, en Caracas, según ha informado EFE. La liberación de Sahagún marca un nuevo episodio en el proceso de excarcelación de presos políticos en Venezuela, que ha sido observado con atención por toda la comunidad internacional.