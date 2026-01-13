edición general
Venezuela libera a Sofía Sahagún después de 14 meses encarcelada en El Helicoide

La venezolana-española Sofía María Sahagún Ortiz fue excarcelada este martes tras permanecer 14 meses detenida en la prisión de El Helicoide, en Caracas, según ha informado EFE. La liberación de Sahagún marca un nuevo episodio en el proceso de excarcelación de presos políticos en Venezuela, que ha sido observado con atención por toda la comunidad internacional.

Pertinax #1 Pertinax *
Con encarcelados ruso-españoles menéame ardía indignadísima. En estos casos, pues no, por lo que sea.
Malinke #4 Malinke
#1 ni idea quien es, pero estaba presa por Maduro, no por un país de la UE con ciertas garantías.
Pertinax #6 Pertinax *
#4 Explícaselo a los colaboradores de Diario Red, para los que Venezuela es una democracia. Por ejemplo, Arantxa tirado.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#1 Te refieres a Pablo González nacido como Pável Alekséievich Rubtsov.
#7 Rapela *
#1 eran otros tiempos, estaban alelados. Ahora saben que el PSOE no es un partido de izquierdas.
Natxelas_V #2 Natxelas_V
Vaya, otro caso de preso político en un país donde no había presos políticos y era una arcadia de igualdad y prosperidad. Qué cosas...
javierchiclana #3 javierchiclana *
Aunque siga siendo una dictadura parece que es más compasiva que la de Maduro... ya son muchos los terribles terroristas presos políticos liberados.

Liberen al resto y hagan una transición de poder al presidente electo.
