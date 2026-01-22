edición general
Venezuela libera a Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González, tras pasar más de un año en la cárcel

El Gobierno venezolano ha liberado a Rafael Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González, según ha informado este jueves la esposa del propio Tudares en su perfil de X. "Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada".

Otro éxito de la mediación de Zapatero :troll:
#1 Sí, aquí alguno se pasó de frenada bien...
#1 No, de Corina. :-D
Que se liberen presos políticos siempre es buena noticia.
Estoy cada día mas convencida
A Nicolás le hicieron la cama pero bien
xD xD xD xD xD xD
