Venezuela: El IL-96 ha realizado seis vuelos de repatriación de cubanos

El mismo Ilyushin IL-96-300 de Cubana de Aviación que trajo de regreso a La Habana a los militares de la Isla heridos en la operación de Estados Unidos en Venezuela que acabó con la captura de Nicolás Maduro, ha vuelto a salir este martes rumbo a Caracas. Hubo seis vuelos en los últimos 15 días, lo que permite deducir que hasta 2.500 cubanos han podido ser repatriados por esta vía, casi un 10% del contingente desplegado en Venezuela. “Sobre todo vienen médicos, pero también otros trabajadores e incluso militares”, cuenta una fuente anónima.

3 comentarios
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Imposible, Maduro y Miguel Díaz-Canel nos habían jurado que en Venezuela no había militares cubanos :troll:
#2 guillersk
Ale! A casa

Una injerencia extranjera menis
Tkachenko #3 Tkachenko
Es aquí donde viene a pajearse el astroturfer NAFO?
