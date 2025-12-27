En Venezuela, la historia de un bloqueo parece repetirse

Un bloqueo destinado a asolar la economía de Venezuela. Un vehemente líder venezolano conocido por sus inusuales movimientos de baile en momentos de angustia. Un gobierno estadounidense que pretendía afirmar su supremacía militar en Latinoamérica. Sí, estas descripciones se refieren a la crisis en la que está sumida Venezuela. Pero también se aplican a una campaña militar contra Venezuela en los albores del siglo XX, la cual produjo un cambio radical en las relaciones de Estados Unidos con América Latina.