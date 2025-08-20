Venezuela denuncia "secuestro" de 66 niños en Estados Unidos

Este martes el gobierno venezolano afirmó que 66 niños permanecen "secuestrados" en Estados Unidos tras ser separados de sus padres previo a su proceso de deportación a Venezuela. Caracas exige a la administración del presidente estadounidense Donald Trump que los menores sean entregados a autoridades venezolanas para su retorno al país junto a sus familiares. "Tenemos 66 niños secuestrados en Estados Unidos, es una cifra que cada día sube, es algo muy preocupante", dijo Camila Fabri: "es una política cruel e inhumana".