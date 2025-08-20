edición general
Venezuela denuncia "secuestro" de 66 niños en Estados Unidos

Este martes el gobierno venezolano afirmó que 66 niños permanecen "secuestrados" en Estados Unidos tras ser separados de sus padres previo a su proceso de deportación a Venezuela. Caracas exige a la administración del presidente estadounidense Donald Trump que los menores sean entregados a autoridades venezolanas para su retorno al país junto a sus familiares. "Tenemos 66 niños secuestrados en Estados Unidos, es una cifra que cada día sube, es algo muy preocupante", dijo Camila Fabri: "es una política cruel e inhumana".

