Venezuela dará recibimiento popular a trofeo del VI Clásico Mundial de Béisbol

El trofeo ganado por la selección de Venezuela de béisbol será recibido este miércoles por multitudes en las calles, que no han dejado de ser escenario de celebración luego de que el país ganara por primera vez el título del Clásico Mundial de Béisbol en su sexta edición al vencer 3-2 a Estados Unidos en la gran final disputada el martes en Miami. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó Día de Júbilo Nacional, no laborable, con excepción de los servicios esenciales, para que los ciudadanos participen en las celebraciones.