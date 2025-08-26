edición general
Venezuela anuncia patrullaje con buques y drones ante despliegue militar de Estados Unidos

Venezuela informó este martes un patrullaje con drones y buques de la Armada en sus aguas territoriales, en un momento en que Estados Unidos también anunció un despliegue militar en el Caribe sur para una operación contra el narcotráfico. El país ya anunció la víspera la movilización de 15,000 efectivos de sus cuerpos de seguridad a la frontera con Colombia también para operaciones antidrogas, a medida que el gobierno de Nicolás Maduro denuncia como una "escalada de acciones hostiles" la movilización estadounidense.

CharlesBrowson
quizas sea una tactica de usar la verguenza ajena como barrera, quien sabe
2
Torrezzno
Acabo de ver el vídeo de Maduro en su centro de operaciones con la silla gamer y Antonio el del bar. Lo llevan claro los yankis

x.com/EmmaRincon/status/1959966657012523229
3
#3 arreglenenlacemagico
#1 cuando piensas en una republica bananera y la ves en directo y los videos de gente de 80 años reclutada para la milicia es un chiste parece una pelicula de los hermanos marx
2
Enésimo_strike
#1 está tan acojonado que pone redes de camuflaje por dentro del edificio tapando las paredes. Y el abuelete que el pobre no puede ni dar un paso firme ascendido a general.

Y lo peor de todo es que no hay solución buena de ningún tipo.
0
teneram
#1 Grok, este video tiene que ser IA, NO?
0
#2 Jacusse *
Distópico todo.
1

