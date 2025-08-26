Venezuela anuncia patrullaje con buques y drones ante despliegue militar de Estados Unidos

Venezuela informó este martes un patrullaje con drones y buques de la Armada en sus aguas territoriales, en un momento en que Estados Unidos también anunció un despliegue militar en el Caribe sur para una operación contra el narcotráfico. El país ya anunció la víspera la movilización de 15,000 efectivos de sus cuerpos de seguridad a la frontera con Colombia también para operaciones antidrogas, a medida que el gobierno de Nicolás Maduro denuncia como una "escalada de acciones hostiles" la movilización estadounidense.