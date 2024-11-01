edición general
Vender humo ahora es un negocio en Soria: lo purifica y lo vende como CO2 para hacer refrescos

Vender humo ahora es un negocio en Soria: lo purifica y lo vende como CO2 para hacer refrescos

En Garray, un pueblo de Soria, el humo de una central de biomasa ya no se pierde en el aire. Allí han montado una planta capaz de atrapar el CO₂, limpiarlo y venderlo como si fuera cualquier otro producto industrial. El resultado se llama “CO₂ verde” y hoy viaja a fábricas de refrescos, invernaderos o empresas químicas. Lo que antes era un residuo, ahora es una materia prima.

| etiquetas: vender humo , co2 , soria
alcama #1 alcama
Yo también fabrico CO2, de forma artesanal, por si alguna embotelladora requiere mis servicios
#2 RaulUrdaci
#1 Primero deberías eliminar el metano...
Format_C #6 Format_C
#2 no no, el metano es otro bien de consumo
Apotropeo #3 Apotropeo
Esto es en Garray, que está a años luz del resto de España.
Allí también tiene una plantación de marihuana.
Pero no sale en los telediarios por no ser Madrid.

www.eldiasoria.es/noticia/z7b54fac6-7386-442a-b5cfeb49ad8d029e/202507/
Macadam #4 Macadam *
#3 Si crees que tu noticia es interesante (que lo es) envíala tú mismo como #0 ha hecho con la suya.
Apotropeo #5 Apotropeo
#4 Es vieja, y recuerdo que ya salió por aquí. Solo indico la situación.
