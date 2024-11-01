Vender humo ahora es un negocio en Soria: lo purifica y lo vende como CO2 para hacer refrescos

En Garray, un pueblo de Soria, el humo de una central de biomasa ya no se pierde en el aire. Allí han montado una planta capaz de atrapar el CO₂, limpiarlo y venderlo como si fuera cualquier otro producto industrial. El resultado se llama “CO₂ verde” y hoy viaja a fábricas de refrescos, invernaderos o empresas químicas. Lo que antes era un residuo, ahora es una materia prima.
