"Lo venden todo como trauma": cómo nuestro dolor emocional se convirtió en producto

"Lo venden todo como trauma": cómo nuestro dolor emocional se convirtió en producto

En una economía que premia la confesión y la autoetiquetación, el dolor ya no es algo que hay que sobrevivir, sino algo susceptible de convertir en marca y vender

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
bueno, las ONGs venden pena a cambio de lavar tu mala conciencia, nada nuevo
#2 endy *
Se dieron cuenta 10 años después de que la victimización vende
