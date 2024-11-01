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Se venden bendiciones y la gracia de dios

Se venden bendiciones y la gracia de dios

Paula White, asesora de la Casa Blanca, vende bendiciones divinas y utiliza pasajes bíblicos para justificarlo. Esta acción escandalosa refleja un patrón más amplio de hipocresía religiosa en la política. Líderes de derecha extrema usan la religión para legitimar políticas opresivas y egoístas. En España tenemos algo parecido. Isabel Díaz Ayuso, se proclamó en su día no creyente, ahora dice serlo. La ironía es que haya sido León XIV el único dirigente mundial que le ha dicho a Donald Trump que no le tiene miedo.

| etiquetas: estados unidos , evangelismo , sionismo , león xiv
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5 comentarios
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EvilPreacher #2 EvilPreacher
Es lo que se llama «pecado de simonía», por Simón el Mago, a quien se atribuye su invención.
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Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Que en pleno siglo XXI, el poder de la religión para idiotizar y manipular a las masas, continúe funcionando con tanta facilidad y eficacia, dejan a la especie humana en muy mal lugar.
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Andreham #1 Andreham
Pero, pero, ¿no era ésto por lo que el tipo ese puso un montón de notas cabreado en la puerta de la iglesia y se separaron de la iglesia católica? o_o
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allenharpell #3 allenharpell
#1 Y así hicieron su propia iglesia, con casinos y con furcias.

www.youtube.com/watch?v=cGUP-6mxHhA
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menéame