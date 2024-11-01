Se venden bendiciones y la gracia de dios

Paula White, asesora de la Casa Blanca, vende bendiciones divinas y utiliza pasajes bíblicos para justificarlo. Esta acción escandalosa refleja un patrón más amplio de hipocresía religiosa en la política. Líderes de derecha extrema usan la religión para legitimar políticas opresivas y egoístas. En España tenemos algo parecido. Isabel Díaz Ayuso, se proclamó en su día no creyente, ahora dice serlo. La ironía es que haya sido León XIV el único dirigente mundial que le ha dicho a Donald Trump que no le tiene miedo.