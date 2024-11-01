"Se veían muchos muertos en la selva": los cientos de cuerpos recuperados en el Darién que las autoridades de Panamá tratan de identificar

En la migración masiva en los últimos años a través de la inhóspita selva del Darién, en Centroamérica, cientos de migrantes murieron en peligrosas rutas que atraviesan esta región de Panamá fronteriza con Colombia. De 2022 a 2024 casi un millón de hombres, mujeres y niños cruzaron a pie para llegar a EE.UU. Según autoridades y grupos humanitarios, es difícil calcular el número de vidas que quedaron en el camino: algunos cuerpos fueron recuperados, muchos fueron enterrados por los propios migrantes, otros quedaron abandonados a la intemperie.