Veganismo y riesgo de anemia por déficit de vitamina B12

La dieta de origen animal es la única fuente de vitamina B12 en el ser humano. Los alimentos con mayor contenido en cobalamina (vitamina B12) son: órganos parenquimatosos, carne animal o de pescado, mariscos, lácteos y huevos. El riesgo de desarrollar deficiencia de cobalamina depende del grado de restricción de los productos de origen animal en la misma. Con la dieta occidental disponemos de suficientes reservas de modo que en caso de interrupción en su aporte, este déficit puede tardar años en manifestarse: anemia y trastornos neurocognitivos

Khadgar #1 Khadgar
"lácteos y huevos" ¿estamos hablando de vegetarianos o veganos?
Mark_ #2 Mark_
#1 ¿lácteos y huevos?

Esa me la sé :troll:
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
#1 Vegetariana es una dieta. El veganismo es algo más.
El vegetariano estricto solo come vegetales, luego hay, entre otros más, ovovegetarianos, lactovegetarianos y ovolactovegetarianos
Mistico2 #4 Mistico2
#1 Veganos.
La vitamina B12 se obtiene principalmente de productos animales.
Khadgar #5 Khadgar
#4 Había leído mal el título. :-P
Milmariposas #7 Milmariposas
Fui , hace ya muchos años, ovolacteovegetariana más de veinticinco años. Y nunca tuve anemia o enfermedades asociadas a este tipo de alimentación.
Bhuvaya #6 Bhuvaya
Pues yo tomo suplemento. Fácil e inocuo. No cómo la tortura y asesinato de animales indefensos y pacíficos.
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#6 los animales se comen entre ellos, por lo cual es perfectamente moral incluirlos en la dieta.
Lo que es inmoral es hacer que paguen los platos rotos los pobres vegetales que generan su propio alimento y no se meten con nadie. Desde nuestro punto de vista animalcéntrico creemos que los vegetales no sufren, sin embargo...
