Veganismo y riesgo de anemia por déficit de vitamina B12

La dieta de origen animal es la única fuente de vitamina B12 en el ser humano. Los alimentos con mayor contenido en cobalamina (vitamina B12) son: órganos parenquimatosos, carne animal o de pescado, mariscos, lácteos y huevos. El riesgo de desarrollar deficiencia de cobalamina depende del grado de restricción de los productos de origen animal en la misma. Con la dieta occidental disponemos de suficientes reservas de modo que en caso de interrupción en su aporte, este déficit puede tardar años en manifestarse: anemia y trastornos neurocognitivos
Esa me la sé
El vegetariano estricto solo come vegetales, luego hay, entre otros más, ovovegetarianos, lactovegetarianos y ovolactovegetarianos
Lo que es inmoral es hacer que paguen los platos rotos los pobres vegetales que generan su propio alimento y no se meten con nadie. Desde nuestro punto de vista animalcéntrico creemos que los vegetales no sufren, sin embargo...