La vegetación coloniza un naufragio de hace más de 100 años junto a la Isla Magnética (en)  

Se trata del SS City of Adelaide, un barco de vapor del s.XIX que naufragó hace más de 100 años en Cockle Bay cerca de la Isla Magnética en Australia. Desde entonces no se ha movido de su lugar y la vegetación lo ha ido colonizando poco a poco. Es objeto de protección especial por estar situado en una reserva marina. El nombre de la isla se debe a que durante un viaje del Capitán Cook, al pasar cerca de ella notó una variación anormal en el campo magnético de su brújula. Texto via en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_Island