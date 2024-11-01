edición general
De Las Vegas a los servidores de Madrid: las empresas españolas que han conquistado la noche global del ocio

La Comunidad de Madrid concentra cerca del 40 % de las sedes centrales de estas compañías. Barajas, Pozuelo de Alarcón y el corredor del Henares albergan centros de datos y oficinas desde donde se gestiona el tráfico de millones de usuarios simultáneos. Empresas como Codere, Luckia, 888 o el grupo catalán Cirsa (a través de su división online) tienen aquí sus cuarteles generales, pero también han aterrizado gigantes internacionales que han elegido España como hub europeo: Flutter (dueña de Betfair y PokerStars), Entain (bwin y partypoker)...

IDA fomentando la industria y la economía productiva
#2 Troylanas
La mejor y más libre ludopatía, la de Madrid. ¡Qué orgullo de país!
