Vecinos de Puntiró conviven con una de las viviendas ilegales de Paco Garrido con bodas de hasta para cien personas

los vecinos conviven con el alquiler turístico a grandes grupos —en un inmueble, en principio, con licencia para ocho plazas— y la celebración sistemática de eventos como bodas para hasta cien personas. […] la Asociación de Vecinos de Puntiró. Ellos son algunos de los afectados por la explotación turística ilegal que realiza el "superanfitrión" de Airbnb, que al menos gestiona 19 viviendas turísticas con más de 300 plazas supuestamente usurpando los números de licencias de otros inmuebles.