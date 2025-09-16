edición general
Vecinos de Puntiró conviven con una de las viviendas ilegales de Paco Garrido con bodas de hasta para cien personas

los vecinos conviven con el alquiler turístico a grandes grupos —en un inmueble, en principio, con licencia para ocho plazas— y la celebración sistemática de eventos como bodas para hasta cien personas. […] la Asociación de Vecinos de Puntiró. Ellos son algunos de los afectados por la explotación turística ilegal que realiza el "superanfitrión" de Airbnb, que al menos gestiona 19 viviendas turísticas con más de 300 plazas supuestamente usurpando los números de licencias de otros inmuebles.

| etiquetas: alquiler vacacional , fiestas ilegales , fraude , ilegal , turismo
Feindesland
De hasta para por según sin 100 personas.

A titular de mierda gano yo.

xD xD xD
0 K 19
omega7767
menos mal que tenemos un gobierno progresista que vela por los ciudadanos :roll:
0 K 11
omega7767
menos mal que tenemos un gobierno progresista que vela por los ciudadanos :roll: y va arreglar el problema de la vivienda trayendo más inmigrantes que hacen de la economía española un cohete
0 K 11
Enésimo_strike
#1 en esta otra noticia Garrido dice que tiene las licencias solicitadas. En Baleares el anterior gobierno de PSIB+PODEM+MES prohibió la presentación de DRIAT (declaración responsable de inicio de actividad turística), cosa que el actual gobierno ha mantenido. Es imposible que tenga las licencias solicitadas.
0 K 11

