Los vecinos del edificio incendiado de Campanar: "Hay muchos que no han salido de aquel día"

Serán los seguros quienes se hagan cargo de los veinte millones de euros que supone el coste de la reconstrucción del edificio. "Es uno de los éxitos que hemos conseguido", celebra Fernández, quien detalla que "lo que hicimos es abrir una cuenta común donde todos los vecinos depositamos la indemnización que recibimos de los seguros y desde ella se acometen todos los gastos del proyecto de rehabilitación". Sobre el proceso judicial que investigaba lo ocurrido, el caso ha sido archivado al declararse "accidental".