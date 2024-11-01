Vecinos denuncian la mortandad de aves en el entorno del Parque de Huelin de Málaga y piden el cierre del Parque del Oeste

Más de diez días después de que comenzaran a aparecer aves muertas en el entorno del Parque de Huelin y del Oeste, la incertidumbre sigue creciendo entre los vecinos, que denuncian la ausencia de información clara y de medidas de prevención. Lo que empezó como un goteo de aves muertas ha derivado en la aparición de patos, cotorras y gaviotas en varios puntos, "incrementando la preocupación de la ciudadanía" ante la falta de protocolos visibles y explicaciones oficiales.