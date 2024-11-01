edición general
Vecinos denuncian la mortandad de aves en el entorno del Parque de Huelin de Málaga y piden el cierre del Parque del Oeste

Más de diez días después de que comenzaran a aparecer aves muertas en el entorno del Parque de Huelin y del Oeste, la incertidumbre sigue creciendo entre los vecinos, que denuncian la ausencia de información clara y de medidas de prevención. Lo que empezó como un goteo de aves muertas ha derivado en la aparición de patos, cotorras y gaviotas en varios puntos, "incrementando la preocupación de la ciudadanía" ante la falta de protocolos visibles y explicaciones oficiales.

Mark_ #1 Mark_ *
En Sevilla hace semanas que no paran de aparecer aves muertas; es gripe avir, confirmada.

En nuestro caso con lo inútiles que son en el Ayuntamiento no van a quedar ni los gorriones que se pasean entre las cafeterías por la mañana.
sotillo #2 sotillo
#1 Otro desastre a la que los gobiernos de derechas esperan culpar a Perro Sánchez y a los del tiempo
Cehona #3 Cehona
Que bien gestionan los peperos la salud.
Si llegan a Gobernar el Estado, espero que pongan a un ministro de Vox en Sanidad.
Lo que ahorraremos en vacunas con otra Pandemia.
