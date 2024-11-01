edición general
Los vecinos de Castañera, en Arriondas, estuvieron confinados hasta las doce y cuarto de la noche

Un camión cisterna vertió anhídrido acético, que entre otros usos se utiliza para la fabricación de aspirinas

