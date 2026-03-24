Vecinos de Bilbao estallan contra el auge de la delincuencia: "Con hijos aquí no te puedes quedar"

El pasado 21 de septiembre, un joven fue asesinado a machetazos en este barrio. Cuatro días después, el día 25, una pelea entre cuatro personas acabó con varios heridos. Esa misma jornada terminó con una mujer que recibió seis puñaladas. "Siempre ha sido una zona de gente trabajadora, pero no pasaba esto. Hay una espiral de violencia y agresividad muy fuerte", explica a este medio Asier Arana, portavoz de la asociación de vecinos San Francisco Auzokideak. Esta organización, que se fundó en 2018, nació exclusivamente para eso: denunciar la ...
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Y lo leo al final del encabezado.
Era un barrio deprimente, pero no era para nada peligroso.
¿ Ahora ?
En el 96 habia una fula de la txalaina aparcada perpetuamente en mitad de la calle.
Solo estuve en un bar y me comi una redada en la q no me paso nada pq era blanco (mi pareja, blanca, llevaba un fajo de billetes de origen incierto)
Cuando se iba una venia otra.
Hubo una epoca en la q me dijeron q se empijecido, pero mas alla de 2010, yo creo....
Presumes de que eres blanco, de que tu pareja era blanca, de que llevabas un fallo de billetes de origen incierto, en el avatar llevas una puta esvástica ...
Si pareces un nazi, hablas como un nazi, hueles como una nazi ... ¿ eres un ... ?
Puedo decir q funciono.
En fin....
En el avatar tambien llevo una bandera sionista, sionazi de mierda, si, y si te molesta eres un....