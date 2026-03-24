Vecinos de Bilbao estallan contra el auge de la delincuencia: "Con hijos aquí no te puedes quedar"

El pasado 21 de septiembre, un joven fue asesinado a machetazos en este barrio. Cuatro días después, el día 25, una pelea entre cuatro personas acabó con varios heridos. Esa misma jornada terminó con una mujer que recibió seis puñaladas. "Siempre ha sido una zona de gente trabajadora, pero no pasaba esto. Hay una espiral de violencia y agresividad muy fuerte", explica a este medio Asier Arana, portavoz de la asociación de vecinos San Francisco Auzokideak. Esta organización, que se fundó en 2018, nació exclusivamente para eso: denunciar la ...