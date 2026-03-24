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Vecinos de Bilbao estallan contra el auge de la delincuencia: "Con hijos aquí no te puedes quedar"

Vecinos de Bilbao estallan contra el auge de la delincuencia: "Con hijos aquí no te puedes quedar"

El pasado 21 de septiembre, un joven fue asesinado a machetazos en este barrio. Cuatro días después, el día 25, una pelea entre cuatro personas acabó con varios heridos. Esa misma jornada terminó con una mujer que recibió seis puñaladas. "Siempre ha sido una zona de gente trabajadora, pero no pasaba esto. Hay una espiral de violencia y agresividad muy fuerte", explica a este medio Asier Arana, portavoz de la asociación de vecinos San Francisco Auzokideak. Esta organización, que se fundó en 2018, nació exclusivamente para eso: denunciar la ...

| etiquetas: bilbao , auge de la delincuencia , asesinato , delincuencia
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16 comentarios
17 4 2 K 94 actualidad
Mauricio_Colmenero #3 Mauricio_Colmenero
Antes de terminar de leer el encabezado de la noticia, al leer Bilbao y delincuencia ... me ha venido a la menta "San Francisco"

Y lo leo al final del encabezado.
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plutanasio #6 plutanasio
Es otro tipo de gentrificacion xD xD
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GeneWilder #1 GeneWilder
Grandes éxitos de los 80.
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obmultimedia #15 obmultimedia
#1 Me juego un euro a que si se van los vecinos, montan pisos turísticos y se acaba la delincuencia, llamadme mal pensado.
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Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
A disfrutar lo votado.
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#12 MenéameApesta
El barrio se ha vuelto inseguro, las calles están llenas de fascistas.
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eldet #2 eldet
Ese barrio siempre ha sido asi, no es un auge. Cosa que no quita que haya que mejorarlo.
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Mauricio_Colmenero #5 Mauricio_Colmenero
#2 Yo estuve a principios de los 2000 (2002 - 2003), y no era un barrio pijo, era un barrio obrero, algún parroquiano borrachín, un camello de poca monta que te miraba, y si le mirabas te ofrecía ... alguna prostituta callejera, madres que se gastaban el sueldo en la tragaperras del bar y te ofrecían ir al WC a sacarse un dinero ...

Era un barrio deprimente, pero no era para nada peligroso.

¿ Ahora ?
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ostiayajoder #10 ostiayajoder
#5 en el 2000?

En el 96 habia una fula de la txalaina aparcada perpetuamente en mitad de la calle.

Solo estuve en un bar y me comi una redada en la q no me paso nada pq era blanco (mi pareja, blanca, llevaba un fajo de billetes de origen incierto)

Cuando se iba una venia otra.

Hubo una epoca en la q me dijeron q se empijecido, pero mas alla de 2010, yo creo....
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Mauricio_Colmenero #13 Mauricio_Colmenero
#10 "no me paso nada pq era blanco (mi pareja, blanca, llevaba un fajo de billetes de origen incierto)"

Presumes de que eres blanco, de que tu pareja era blanca, de que llevabas un fallo de billetes de origen incierto, en el avatar llevas una puta esvástica ...

Si pareces un nazi, hablas como un nazi, hueles como una nazi ... ¿ eres un ... ?
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ostiayajoder #16 ostiayajoder
#13 Ese dinero no era nuestro pero nos lo dieron los q estaban con nosotros alli con un 'cogelo tu, q eres blanco" delante.

Puedo decir q funciono.

En fin....

En el avatar tambien llevo una bandera sionista, sionazi de mierda, si, y si te molesta eres un....
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afrofrog #14 afrofrog
jajajaja San Francisco convertido en ghetto desde la pandemia, si es que te tienes que reír
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#7 Mesopotámico
otimeni con kameni
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ostiayajoder #11 ostiayajoder
q va, no iban a por los maquetos, eso es una cosa q vendian por la tele, solo a por los fachas.
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vilgeits #9 vilgeits
Al menos vuelve a haber juventud, hay que mirar el lado positivo.
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YSiguesLeyendo #8 YSiguesLeyendo *
"con ETA vivíamos más tranquilos, porque al menos sabías a por quiénes iban, a por los maquetos... pero ahora esto de que le pueda tocar a cualquiera es un sinvivir, yo creo que el proceso de paz fue un error porque no recuerdo tanta violencia en las calles como ahora" (estas últimas declaraciones no pudieron entrar en el informativo de EiTB por falta de tiempo)
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menéame