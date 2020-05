Los vecinos del Barrio de la Concepción silencian las caceroladas de Vox con aplausos

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Muchos vecinos de Madrid han plantado cara a estos despliegues de forma pacífica y ejemplar. Unos ponían a todo volumen ‘All you need is love’ de Los Beatles, y ahora los residentes de Barrio de la Concepción han silenciado las cacerolas con aplausos, dándole la espalda a los manifestantes ultras.