9
meneos
60
clics
El vecino de Calanda agredido por un pastor tuvo que esperar 40 minutos a que llegara la ambulancia y la Guardia Civil
El camionero que encontró herida a la víctima tuvo que llamar dos veces al 112 e incluso le asistió con un botiquín siguiendo las indicaciones de una enfermera
|
etiquetas
:
calanda
,
agresión
,
muérete esperando a la ambulancia
8
1
1
K
84
actualidad
4 comentarios
#1
Katos
Que en este país estemos pagando más impuestos qué nunca y que la sanidad está como está no me lo puedo creer.
Lo de que el agresor es
XXXX
pastor ya lo dejamos para otro momento, que no salga de la carcel en un tiempo.
0
K
6
#2
Artillero
#1
Además, ese hombre perdió a un hijo Guardia civil asesinado por Igor el ruso.
0
K
10
#3
MiguelDeUnamano
#1
A lo mejor tiene que ver con lo que la mayoría de votantes elige para gestionar la sanidad. Y para nada quiero sugerir que "votan mal" o "son imbéciles integrales", que sus motivos tendrán para votar a quien votan aunque, en el caso de la sanidad pública, vayan a apoyar una peor atención médica para ellos y sus seres queridos.
0
K
15
#4
sotillo
#1
En el campo estos tiempos son más habituales de lo que la gente se cree, lo mejor es siempre que se puede estos tiempos coger un coche y salir echando hostias para el hospital más cercano
1
K
24
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
