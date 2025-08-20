Una vecina de Sant Adrià se enfrena a 25 años de cárcel por matar a su pareja con "118 navajazos" simulando "un juego sexual"

El próximo 15 de septiembre, en el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona, comenzará el juicio contra Arletis, de 28 años y nacionalidad cubana, que está acusada de matar a Gerard, su pareja en el piso que compartían Sant Adrià del Besòs el 16 de noviembre de 2023. La Fiscalía pide 25 años de prisión para la procesada por un delito de asesinato y ensañamiento al considerar que acabó con la vida de su compañero aprovechando que él no se pudo defender.