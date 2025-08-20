edición general
Una vecina de Sant Adrià se enfrena a 25 años de cárcel por matar a su pareja con "118 navajazos" simulando "un juego sexual"

El próximo 15 de septiembre, en el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona, comenzará el juicio contra Arletis, de 28 años y nacionalidad cubana, que está acusada de matar a Gerard, su pareja en el piso que compartían Sant Adrià del Besòs el 16 de noviembre de 2023. La Fiscalía pide 25 años de prisión para la procesada por un delito de asesinato y ensañamiento al considerar que acabó con la vida de su compañero aprovechando que él no se pudo defender.

Pertinax #1 Pertinax
Qué no habrá tenido que sufrir esta mujer para llegar a este extremo.
9 K 103
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 Pero 118 navajazos ya es pasarse un poco.
1 K 31
Pertinax #5 Pertinax
#3 Una mujer apasionada.
2 K 35
Deviance #21 Deviance
#5 No se cortaba nada de nada.
0 K 13
borteixo #6 borteixo
#3 si no le gustan las bromas que se vaya del pueblo
4 K 32
#7 Klamp
#3 el límite está en 117
0 K 8
Khadgar #18 Khadgar
#7 115, que es divisible por cinco y... bueno, pues eso.
0 K 12
#9 joaquinysamanta
#1 Yo creo que el tema es de otra manera: Artelis sería una narcisista maligna que, por no lograr quedarse con el inmueble del pobre Gerard, no pudo evitar dejarse llevar por su instinto demoniaco. Saldrá en menos de 10 años. Aún podrá hacer mucho daño a hombres buena gente. Aunque quizá en la cárcel otra reclusa, peor que ella, haga justicia.
1 K 14
Pertinax #10 Pertinax
#9 A hombres... o a mujeres. La maldad no entiende de géneros.
2 K 33
#13 joaquinysamanta *
#10 Totalmente de acuerdo. No te puedo votar positivo porque soy uno de esos parias del Menéame que no tiene karma ni para votar y que, pronto, ni para comentar. ¿Una moneda para un ex-leproso?
10 K 91
Pertinax #14 Pertinax
#13 Te va una ayudita.
0 K 19
#15 joaquinysamanta
#14 :professor: gracias gracias!
4 K 40
Narmer #19 Narmer
#13 Esa referencia bien merece un positivo, por Jeová!
0 K 9
#17 donchan
#1 Pues eso. Ya lo veremos en el juicio. La tipa dirá "me maltrataba" y ya está, asesinato justificado. Porque los asesinatos de hombres se pueden justificar.

Lo he visto hacer ya dos veces. Vamos a por la tercera.
1 K 10
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Y, haciendo creer a que formaba parte de un juego sexual, le ató las manos por detrás del cuerpo, dejándole así completamente inmovilizado.

¿Quién no ha jugado alguna vez al Aquí te ato, y aquí te mato?
4 K 59
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
A partir de la puñalá 75 ya es un poco sospechoso
2 K 30
pepel #12 pepel
Igual fue un orgasmo mal entendido que la llevó a volverse loca.
0 K 16
#8 Jacusse
Debe haberlo pasado fatal, la pobre.
1 K 13
Alakrán_ #16 Alakrán_
¿La prisión permanente no está para estos casos?
Nunca me he dejado atar por nadie, después de leer está noticia ya no creo que lo haga.
0 K 11
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
Uhmmm parece que se le fue de las manos el juego no?

Si fuera al revés ya..
0 K 6
a69 #20 a69
#11 Si al navajazo número 100 ya sospechaba que algo iba mal, pero como no decía la palabra de seguridad pues continuó
1 K 21

