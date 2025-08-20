Una vecina de Sant Adrià se enfrena a 25 años de cárcel por matar a su pareja con "118 navajazos" simulando "un juego sexual"

El próximo 15 de septiembre, en el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona, comenzará el juicio contra Arletis, de 28 años y nacionalidad cubana, que está acusada de matar a Gerard, su pareja en el piso que compartían Sant Adrià del Besòs el 16 de noviembre de 2023. La Fiscalía pide 25 años de prisión para la procesada por un delito de asesinato y ensañamiento al considerar que acabó con la vida de su compañero aprovechando que él no se pudo defender.
| etiquetas: vecina de sant adriá , 25 años de carcel , 118 navajazos , a su pareja
Lo he visto hacer ya dos veces. Vamos a por la tercera.
¿Quién no ha jugado alguna vez al Aquí te ato, y aquí te mato?
Nunca me he dejado atar por nadie, después de leer está noticia ya no creo que lo haga.
Si fuera al revés ya..