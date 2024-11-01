edición general
¡Vaya par de aldabas!

"¡Vaya par de aldabas!" O como el cine y la cultura influyen en el lenguaje. Son muchas las expresiones que trascienden el ámbito en el que fueron creadas y permean en la sociedad quedándose para siempre como expresiones populares. El cine es una de las fuentes más importantes para esta traslación de frases célebres a la cultura popular. A todos nos vienen a la memoria frases como "Houston, tenemos un problema" (Apolo 13), "Te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar" (El padrino), o “Elegí un mal día para dejar de esnifar pegamento".

xyria #1 xyria
Sin leer el artículo, estoy seguro de que la expresión«¡Vaya par de aldabas!» corresponde a la película El jovencito Frankestein.
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
"Houston, tenemos un problema" es una frase que ya era famosa antes de la película, igual que lo es "Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad", a pesar de que no hay una película equivalente.
En la película de hecho uno está esperando el momento en que aparece la frase, en plan "Bart, di lo tuyo"
Thornton #4 Thornton *
#2 Una cosa es que la frase ya fuera famosa antes de la película, pero otra cosa es que la gente empezase a usarla, al menos en España, de forma habitual después de la película.
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
#4 no creo que eso sea así tampoco.
Cantro #6 Cantro
Ya estoy demasiado viejo para esta mierda
#3 Leon_Bocanegra
-Houston tenemos un problema
-tenemos? No, tenéis... Tenéis.
