"¡Vaya par de aldabas!" O como el cine y la cultura influyen en el lenguaje. Son muchas las expresiones que trascienden el ámbito en el que fueron creadas y permean en la sociedad quedándose para siempre como expresiones populares. El cine es una de las fuentes más importantes para esta traslación de frases célebres a la cultura popular. A todos nos vienen a la memoria frases como "Houston, tenemos un problema" (Apolo 13), "Te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar" (El padrino), o “Elegí un mal día para dejar de esnifar pegamento".