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El Vaticano investiga al obispo de Jaca y Huesca por un posible encubrimiento de abusos sexuales en su etapa al frente de los Escolapios

El Vaticano investiga al obispo de Jaca y Huesca por un posible encubrimiento de abusos sexuales en su etapa al frente de los Escolapios

El Vaticano ha abierto una investigación al obispo de Jaca y Huesca, Pedro Aguado Cuesta, por un presunto caso de encubrimiento de abusos a menores durante su etapa al frente de la congregación de la Orden de las Escuelas Pías (Escolapios), según ha avanzado TVE y ha podido confirmar la Cadena SER. La oficina del pontífice ya se lo ha comunicado a la familia de la víctima, Javier Alcántara, que tenía 11 años cuando sufrió los abusos en una parroquia de la congregación en México, donde era monaguillo.

| etiquetas: iglesia , vaticano , abusos , sucesos
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3 comentarios
12 3 0 K 150 actualidad
hackerman #1 hackerman
Casos aislados , circulen.
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Furiano.46 #2 Furiano.46 *
Investiga? Con qué fin? Si muchas de estas situaciones saben exactamente que si pasaron y miraron para otro lado. Asco me da esta gente
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tul #3 tul
#2 es evidente, echar tierra sobre el asunto, amendrentar a las victimas y sustraer al pedofilo a la accion de la justicia como hacen siempre.
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menéame