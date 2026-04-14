El Vaticano investiga al obispo de Jaca y Huesca por un posible encubrimiento de abusos sexuales en su etapa al frente de los Escolapios

El Vaticano ha abierto una investigación al obispo de Jaca y Huesca, Pedro Aguado Cuesta, por un presunto caso de encubrimiento de abusos a menores durante su etapa al frente de la congregación de la Orden de las Escuelas Pías (Escolapios), según ha avanzado TVE y ha podido confirmar la Cadena SER. La oficina del pontífice ya se lo ha comunicado a la familia de la víctima, Javier Alcántara, que tenía 11 años cuando sufrió los abusos en una parroquia de la congregación en México, donde era monaguillo.