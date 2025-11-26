Los vascos y la Guerra de Independencia americana

El pasado 16 de mayo de 2025 el capítulo español de la asociación Daughters of the American Revolution colocó una placa en memoria de la reunión secreta que tuvo lugar en 1777 entre el antiguo secretario de Estado Jerónimo Grimaldi, en representación de la corona española, y Arthur Lee, enviado por el Congreso Continental de las colonias sublevadas. El lugar elegido para ello fue un edificio de la calle Correría de Vitoria-Gasteiz...