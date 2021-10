Diego de Gardoqui: el bilbaíno protagonista del nacimiento de los Estados Unidos

Diego de Gardoqui y Arriquibar representa un ejemplo más de cómo los españoles desconocemos nuestra historia y sus episodios a través de sus personajes históricos. Centrándonos en los actuales Estados Unidos de América, los compatriotas que se han pateado, viajado y explorado the land of the free and the home of the brave, en otros tiempos y durante largas décadas territorio español en dos terceras partes, son tan numerosos que todavía hoy se continúa sacando a relucir de nuestros libros de historia figuras ignoradas por la gran mayoría.