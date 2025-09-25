edición general
"Varón español, Marc Giró tiene unas palabras para ti": el monólogo en 'Late Xou' para los de la matraca de las denuncias falsas

"¿Y quién te persigue en España si eres varón? Pues muy fácil, la ideología de género, esa que no te permite desplegar libremente tu hombría. A la que lo haces aparece detrás de un seto una mujer pérfida, vengativa, mala, con una denuncia falsa por violencia de género entre los dientes".

#9 sliana
pero... este señor esta ridiculizando a los que tienen miedo de que les metan una denuncia falsa o ridiculiza a aquellos que la han sufrido? porque lo de "ya es mala suerte" suena mas a lo segundo, que si te has comido una temporada en el calabozo porque alguien ha usado una ley en tu contra es culpa tuya. a ti no hay que protegerte, vales menos que otro español aunque la constitucion diga lo contrario.

un poco torpe, pero ya se le nota, que va de kimmel y no llega ni a guillermo.

#2 Macadam
Los ofendiditos no han tardado en sacar la patita

Un diputado de Vox amenaza con "despedir fulminantemente" a Marc Giró cuando su partido "llegue a RTVE"

www.elperiodico.com/es/tele/20250925/diputado-vox-amenaza-despedir-mar

#5 Macadam
#4 Gracias, me ahorras cerrarla por duplicada, que estuve a punto de enviarla!

#11 vviccio
#2 Una razón más para votar a Nox. :troll:
Programa electoral: Echaremos a Marc Giró después de a Perro Sanxe.

#8 SegarroAmego
Joder para ser el 0,000000000000000000000000000000000000000001 de las denuncias, cuanto esfuerzo le dedica este panfleto ridículo xD

#13 Empakus
Con no ser de izquierdas ya está...
Últimamente, ese 0,0000000001 sólo les están cayendo a eminentes políticos de izquierdas...
Por qué será???
El día que empecemos a mirar bien lo que se está haciendo en temas de género en este país... Se va a liar muy gorda...

#17 tobruk1234
El problema no es la cantidad de denuncias falsas que pueden ser x+1, sino el número de absoluciónes que dictan los juzgados por ese delito y que no exista estadistica, pq de los condenados si que hay estadística. Pero si se mira la cantidad de denuncias interpuestas y la de condenados, entonces es cuando salta la sorpresa en las gaunas y para sorpresa de Irene no coinciden denuncias y condenados. Entonces las denuncias que acaban en absolución o en sobreseimiento deberían ser consideradas como falsas, algo que no ocurre, ya que ni el fiscal y mucho menos el juez va iniciar un procedimiento contra la mujer por denuncia falsa.

#7 Ganpalo
Tranqui marc, a mi no me mires, paso.

#10 kosako
Sin verlo.. mis maravedíes a que se dedica a ningunear a cualquier "macho machisimo machomacho". Porque ojo, no está generalizando y cualquier persona normal no debería sentirse aludido. Esto es única y exclusivamente para el machomachísimomacho que dice que las denuncias falsas existen, que hay mujeres malas y demás. Y él va, muy irónico y gamberro él, a negarlo de una manera muy ácida y con un toque de quererse muy mucho.

Pero claro, ocurre que el macho machísimo macho no va a…   » ver todo el comentario

#14 Veo
#10 pues deberías verlo, no se limita a criticar, también propone y muestra lo que debería considerarse un modelo de persona a seguir.

#15 mstk
#10 ¿como puedes criticar algo que desconoces?

#16 DenisseJoel
#10 En casi todos los delitos hay denuncias falsas. Pero no necesariamente se persiguen con la misma contundencia. Esto lo entiende cualquier persona, no hace falta ser un maestro iluminado para entenderlo.
Igual que cualquier persona con una mínima curiosidad sabe que en otros países de Europa, el tratamiento de la violencia en la pareja es diferente, y no pasa nada.

Cómo dijo Zapatero, es cultura. La cultura, el conocimiento, no causa daño.

#1 Gadfly
Las denuncias falsas no existen. Me lo ha dicho Irene.

#3 Leon_Bocanegra
#1 Irene no ha hablado contigo en la vida.

#6 Lamantua
#1 Irene dijo esto, según Fiscalía :  media

#12 Gadfly
#1
el porcentaje de que te maten por violencia de genero es de 0.000096% a 2025, segun esa logica no deberia de ser un problema del que hablar


