"Varón español, Marc Giró tiene unas palabras para ti": el monólogo en 'Late Xou' para los de la matraca de las denuncias falsas  

"¿Y quién te persigue en España si eres varón? Pues muy fácil, la ideología de género, esa que no te permite desplegar libremente tu hombría. A la que lo haces aparece detrás de un seto una mujer pérfida, vengativa, mala, con una denuncia falsa por violencia de género entre los dientes".
un poco torpe, pero ya se le nota, que va de kimmel y no llega ni a guillermo.
Un diputado de Vox amenaza con "despedir fulminantemente" a Marc Giró cuando su partido "llegue a RTVE"
Programa electoral: Echaremos a Marc Giró después de a Perro Sanxe.
Últimamente, ese 0,0000000001 sólo les están cayendo a eminentes políticos de izquierdas...
Por qué será???
El día que empecemos a mirar bien lo que se está haciendo en temas de género en este país... Se va a liar muy gorda...
Pero claro, ocurre que el macho machísimo macho no va a… » ver todo el comentario
Igual que cualquier persona con una mínima curiosidad sabe que en otros países de Europa, el tratamiento de la violencia en la pareja es diferente, y no pasa nada.
Cómo dijo Zapatero, es cultura. La cultura, el conocimiento, no causa daño.
el porcentaje de que te maten por violencia de genero es de 0.000096% a 2025, segun esa logica no deberia de ser un problema del que hablar