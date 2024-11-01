edición general
23 meneos
110 clics
Varios Paises de la OTAN abandonan al F-35

Varios Paises de la OTAN abandonan al F-35  

Varios Paises de la OTAN abandonan al F-35 Detrás de Sergio Hidalgo

| etiquetas: f-35 , otan , abandono , trump , eeuu
19 4 0 K 278 actualidad
3 comentarios
19 4 0 K 278 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Ojo que el que lo dice es Sergio "BabyOTAN" Hidalgo.

Si al final le vamos a tener que dar a Trump el Nóbel de la Paz por cargarse la OTAN. Cada día el mapa se parece más al de 1984.  media
2 K 33
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Con Trump al mando, abandonarlo tiene sentido
0 K 7
ElBeaver #2 ElBeaver
Normal y lógico
0 K 6

menéame