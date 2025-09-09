Varios líderes mundiales expresaron sus condenas y condolencias ante el asesinato de Charlie Kirk

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó palabras de condolencias a través de su cuenta de X, en la que escribió: “Charlie Kirk fue asesinado por decir la verdad y defender la libertad. Amigo de Israel con corazón de león, combatió las mentiras y se mantuvo firme en defensa de la civilización judeocristiana. Hablé con él hace apenas dos semanas y lo invité a Israel. Lamentablemente, esa visita no tendrá lugar. Perdimos a un ser humano increíble. Su inmenso orgullo por Estados Unidos y su valiente fe en la libertad de expresión”
También mientras ocurria esto:
Rusia mata a 20 ancianos que esperaban a cobrar su pensión en una aldea de Donetsk
Llamaba a una insurrección armada contra el gobierno.
Llamaba a tomarse la justicia por tu mano... Mano armada...
Pues en este caso si "promueves que se utilice la violencia armada para solucionar todos los problemas" es muy probable que alguien "utilice la violencia armada para solucionar sus problemas" y ese problema seas tu.
¿Pero te estas dando cuenta de la animalada qué estas diciendo?.
Estas culpando a la víctima de su propia nuerte
Te estás dando cuenta de la animalada que estás diciendo?
No pienso guardar ni una sola milésima de segundo de silencio.
Guerras, crímenes de guerra, asesinatos políticos, agresiones a periodistas, patadas voladoras... Y ni un ápice de sensatez por ninguna parte...
No me preocupa el debate ideológico o político... De ésta noticia, no me importa quién tiene razón, ni lo que dicen unos y otros, pero los asesinatos públicos son el preludio de cosas que en España conocemos bien...
Sí las izquierdas no quieren perder la poca superioridad moral que les queda, deberían condenar éste asesinato... Pero por aquí lo que se ve es lamentable...
Sí vosotros sois la izquierda, quedárosla...
La habéis secuestrado, violado y dejado hecha unos zorros...