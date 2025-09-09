Varios líderes mundiales expresaron sus condenas y condolencias ante el asesinato de Charlie Kirk

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó palabras de condolencias a través de su cuenta de X, en la que escribió: “Charlie Kirk fue asesinado por decir la verdad y defender la libertad. Amigo de Israel con corazón de león, combatió las mentiras y se mantuvo firme en defensa de la civilización judeocristiana. Hablé con él hace apenas dos semanas y lo invité a Israel. Lamentablemente, esa visita no tendrá lugar. Perdimos a un ser humano increíble. Su inmenso orgullo por Estados Unidos y su valiente fe en la libertad de expresión”