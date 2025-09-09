edición general
Varios líderes mundiales expresaron sus condenas y condolencias ante el asesinato de Charlie Kirk

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó palabras de condolencias a través de su cuenta de X, en la que escribió: “Charlie Kirk fue asesinado por decir la verdad y defender la libertad. Amigo de Israel con corazón de león, combatió las mentiras y se mantuvo firme en defensa de la civilización judeocristiana. Hablé con él hace apenas dos semanas y lo invité a Israel. Lamentablemente, esa visita no tendrá lugar. Perdimos a un ser humano increíble. Su inmenso orgullo por Estados Unidos y su valiente fe en la libertad de expresión”

Mangione
Todo esto mientras mujeres, niños y ancianos siguen muriendo en en el genocidio palestino y el mismo día que ha habido otro tiroteo en un colegio de Colorado. Recordemos lo que decían en la Conferencia Política de Acción Conservadora:  media
5
alcama
#1

También mientras ocurria esto:

Rusia mata a 20 ancianos que esperaban a cobrar su pensión en una aldea de Donetsk
www.elmundo.es/internacional/2025/09/09/68c03ecde4d4d8cc198b45b1.html
0
Hoypuedeserungrandia
Netanyahu expresa sus condolencias, esta muerte si las merece los 70000 de Gaza no merecen nada, menudo psicópata.
4
Mangione
#3 Vas a tenerlo muy difícil para defender a Kirk...  media
3
WcPC
#3 Se llamaba a sí mismo terrorista.
Llamaba a una insurrección armada contra el gobierno.
Llamaba a tomarse la justicia por tu mano... Mano armada...
Pues en este caso si "promueves que se utilice la violencia armada para solucionar todos los problemas" es muy probable que alguien "utilice la violencia armada para solucionar sus problemas" y ese problema seas tu.
3
pepel
Toda su vida jugó a terminar como lo ha hecho.
2
Katos
#2 querer debatir en público es un motivo para morir. Es el nuevo las violan por como van vestidas.
¿Pero te estas dando cuenta de la animalada qué estas diciendo?.
Estas culpando a la víctima de su propia nuerte
4
founds
#3 no, este ha recibido lo que predicaba, y le han regalado un billete de solo ida a ver a su dios que tanto ha intentado imponer
1
pepel
#3 Soy muy consciente de lo que he dicho, y no lamento para nada su muerte, como el no lamentó la muerte de 60.000 palestinos. Ojalá pudiera decir lo mismo de Netanyahu
1
Andreham
#3 Querer recoger comida porque un grupo terrorista ha destruido todos tus edificios, cortado todos tus acueductos y robado todos tus cultivos es un motivo para morir. Es el nuevo "tienen derecho a defenderse, que devuelvan los rehenes" .

Te estás dando cuenta de la animalada que estás diciendo?

Estas culpando a la víctima de su propia muerte.
0
casicasi
#11 Yo no culparía a la víctima de su propia muerte. Más bien se lo achacaría. Malcolm X fue muy claro: 'la violencia siempre vuelve a casa'. Ahí tienes una conformación.

No pienso guardar ni una sola milésima de segundo de silencio.
1
makinavaja
Hay gente prescindible en este mundo...
1
karakol
Vaya pena más grande.  media
0
Empakus
Pasito a pasito a la confrontación total...
Guerras, crímenes de guerra, asesinatos políticos, agresiones a periodistas, patadas voladoras... Y ni un ápice de sensatez por ninguna parte...
No me preocupa el debate ideológico o político... De ésta noticia, no me importa quién tiene razón, ni lo que dicen unos y otros, pero los asesinatos públicos son el preludio de cosas que en España conocemos bien...
Sí las izquierdas no quieren perder la poca superioridad moral que les queda, deberían condenar éste asesinato... Pero por aquí lo que se ve es lamentable...
Sí vosotros sois la izquierda, quedárosla...
La habéis secuestrado, violado y dejado hecha unos zorros...
0
Jala
Mala gente.
0

