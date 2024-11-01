Varios cruceros permanecen atrapados en la región mientras un misil cae cerca de uno de ellos en Abu Dhabi [eng]

El Mein Schiff 4 transportaba a unos 2500 pasajeros, en su mayoría alemanes. El barco es operado por TUI Cruises. Su salida programada, junto con la de su buque gemelo, el Mein Schiff 5, también atracado en Abu Dabi, está suspendida. Varios otros cruceros se han visto afectados en la región. Al menos seis barcos se encuentran actualmente atracados en los puertos de Dubái, Abu Dabi y Doha. Se han cancelado las salidas. La línea ofrecerá reembolsos completos o crédito para futuros cruceros a los pasajeros que hayan reservado estos viajes.