'Variat mallorquí': el «lujo asequible» que define la esencia de Mallorca

El 'variat' es una combinación de tapas o raciones: albóndigas, frito mallorquín, callos, pica-pica de sepia, carne en salsa, calamares a la romana, croquetas, ensaladilla a veces rematada con una anilla de calamar como si fuese la bandera en la cima. El conjunto puede parecer caótico a ojos ajenos. Pero para los fieles, es pura armonía popular. No está vinculado al turismo, porque incluso hoy en día los turistas no lo comen. Los peninsulares lo están empezando a conocer ahora