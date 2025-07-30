edición general
Varias colillas de cigarrillos causaron el fuego que quemó 2,5 hectáreas en Somiedo este fin de semana

El SEPA pide a la población que extreme las precauciones ante el riesgo de incendios forestales La localidad de Caunedo, en Somiedo, vivió el pasado fin de semana un incendio que calcinó 2,5 hectáreas de monte. Las BRIPAS (Brigadas de Investigación de Incendios Forestales) localizaron restos de 15 cigarrillos en el origen del incendio. Tras este hallazgo, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recuerda a la población la necesidad de extremar las precauciones en la época estival. Las altas temperaturas escasez de precipitac

Antipalancas21
Hay mucho descerebrado suelto, van conduciendo o de paseo solamente y tiran la colilla sin preocuparse de apagarla completamente.
Astur_
no es actualidad, pero no me deja poner que es de hace 2 meses, y creo que no es duplicada/publicada
