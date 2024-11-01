edición general
Vanesa Freixa y la defensa del ruralismo por una vida mejor: "Vivir de manera sencilla a día de hoy es carísimo"

Vanesa Freixa y la defensa del ruralismo por una vida mejor: "Vivir de manera sencilla a día de hoy es carísimo"

La escritora publica un alegato que propugna superar los tiempos frenéticos de la vida en las urbes para dejar que el ruralismo impregne el día a día de las ciudades y así conseguir la verdadera independencia que sí es sinónimo de libertad.

Pertinax #1 Pertinax *
esta vecina de El Pallars Sobirá que rehúye ser considerada pastora,
Con siete ovejas, poco pastora es. No explica de qué vive.
#3 fremen11
#1 La escritora publica.......
#4 mancebador
#1 Por lo que ponen en internet:

Se dedica a la creación artística, a la divulgación y a la generación de pensamiento crítico en torno a la ruralidad.

Así que supongo que será alguna clase de influencer de tamaño pequeño y alguna subvención se llevará por el "ruralismo".
#5 Lusco2
#1 Bee y pregúntale!
#2 Katos
Pues chorraarticulo de eldiario.
#6 AlexGuevara
Molt interessant. Quina llàstima que el llibre encara no tingui edició en català
