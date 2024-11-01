Vandellós II vuelve a la operación tras la nueva recarga y ya tiene el sistema eléctrico activo todo el parque nuclear

Además de la renovación de 60 elementos del núcleo del reactor, se han acometido muchas de las actividades para la entrada de la central en la operación a largo plazo. 9.000 ordenes de trabajos e incorporar 25 modificaciones de diseño y actualizaciones. Inspecciones en el circuito primario, como la inspección volumétrica y por corrientes inducidas de las penetraciones de la instrumentación del fondo de la vasija del reactor, inspecciones en los internos del reactor, inspección mecanizada de la vasija. Sustitución de álabes de la turbina de alta