Vamos hacia un caos climático y financiero

No podemos quedarnos sin decir nada. No podemos quedarnos sin actuar. Hoy, nuestra conciencia se rebela contra el destino al que parece abocado el Hombre. Nosotros, ciudadanos de Europa y ciudadanos del mundo, reunidos en la misma comunidad de destino, no aceptamos que la humanidad se dirija, sin reaccionar, hacia el caos climático. Así comienza un llamamiento firmado por más de un centenar de economistas, diplomáticos y filósofos que denuncia el caos climático y financiero hacia el cual se dirige la humanidad.