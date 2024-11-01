edición general
Vamos a cerrar este gobierno

Nadie quiere llegar a un acuerdo, así que no habrá acuerdo. La última vez que hablé del posible cierre del gobierno federal fue a principios de mes, cuando explicaba como Ezra Klein, uno de los columnistas de referencia del partido demócrata, se declaraba partidario de que los demócratas se negaran a pactar con Trump. Hoy martes a medianoche el gobierno federal se quedará, oficialmente, sin autoridad presupuestaria del Congreso para seguir operando. La ausencia de fondos asignados por los legisladores hará que el ejecutivo cierre sus puertas.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Lo cierto es que la noticia de que se queden sin presupuestos es recurrente año tras año desde que yo me enteré de ello por primera vez en tiempos de Reagan.

No sé si alguna vez llegaron a estar cerrados más de uno o dos días, pero siempre llegaban a un acuerdo, pero claro ... con Zanahorio nunca se sabe si como dice Roger, van o no a aprovechar el parón desintegrar el gobierno.

Por mucho que me disguste la política exterior de EEUU, nunca es bueno que un país caiga en la inestabilidad de golpe y menos cuando tiene armas nucleares y el la economía número uno.
