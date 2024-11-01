Vamos a cerrar este gobierno

Nadie quiere llegar a un acuerdo, así que no habrá acuerdo. La última vez que hablé del posible cierre del gobierno federal fue a principios de mes, cuando explicaba como Ezra Klein, uno de los columnistas de referencia del partido demócrata, se declaraba partidario de que los demócratas se negaran a pactar con Trump. Hoy martes a medianoche el gobierno federal se quedará, oficialmente, sin autoridad presupuestaria del Congreso para seguir operando. La ausencia de fondos asignados por los legisladores hará que el ejecutivo cierre sus puertas.