edición general
6 meneos
11 clics
Valencia vuelve a sonar con la iniciativa “Tu ciudad se llena de pianos”

Valencia vuelve a sonar con la iniciativa “Tu ciudad se llena de pianos”

“Tu ciudad se llena de pianos” vuelve a la capital del Turia después de años, con 8 pianos que se podrán encontrar en algunas de las principales ubicaciones de la ciudad

| etiquetas: ciudad , pianos , valencia , se llena
5 1 0 K 82 cultura
2 comentarios
5 1 0 K 82 cultura
Pertinax #1 Pertinax *
Qué oportunidad perdida para nombrarlo Tu ciudad se llena de fangos.
¿Seguro que no tienen cuestiones más urgentes que resolver?
0 K 12
#2 Kuruñes3.0
Se cuida bien de robarlo xD xD xD
0 K 7

menéame