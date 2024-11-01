·
6
meneos
11
clics
Valencia vuelve a sonar con la iniciativa “Tu ciudad se llena de pianos”
“Tu ciudad se llena de pianos” vuelve a la capital del Turia después de años, con 8 pianos que se podrán encontrar en algunas de las principales ubicaciones de la ciudad
|
etiquetas
:
ciudad
,
pianos
,
valencia
,
se llena
5
1
0
K
82
cultura
2 comentarios
#1
Pertinax
*
Qué oportunidad perdida para nombrarlo
Tu ciudad se llena de fangos
.
¿Seguro que no tienen cuestiones más urgentes que resolver?
0
K
12
#2
Kuruñes3.0
Se cuida bien de robarlo
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
