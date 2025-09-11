edición general
Valencia será la primera ciudad europea autosuficiente en caso de emergencias

Crónica del Pleno del ayuntamiento. La vivienda, el turismo, el cambio de topónimo y las emergencias son los temas que están sobre la mesa. 45 entidades vecinales y sociales que tienen cinco minutos cada una para expresar sus quejas y reivindicaciones sobre la gestión municipal. El año pasado fueron 16 las entidades que participaron, lo que significa que este año la participación ciudadana se ha multiplicado por tres.

pitercio #8 pitercio
Igual piensan implementar un mecanismo de autodestrucción e incineración, para que no haya ningún problema ni reclamación en caso catástrofe.
tetepepe #7 tetepepe
Será la primera ciudad europea en la que podrás morir sin ayuda de nadie en caso de catástrofe.
pepel #6 pepel
Con DANA ó con VENTORRO.
angelitoMagno #1 angelitoMagno *
¿El ayuntamiento de Valencia no se fía de que el gobierno de la comunidad vaya a gestionar bien las futuras emergencias?
#3 Khanbaliq
#1 La incompetencia no se deriva, se asume.
#5 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#1 A ellos con que todo el desastre pase del nuevo Túria hacia el Sur, ya les va bien. Como en la DANA, ¿inundación que inundación?

www.youtube.com/watch?v=YSHnszydYfE
Torrezzno #2 Torrezzno
Se preparan para el genocidio
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Festival del humor.

Ya veo a los valencianos flotando sobre las paellas y remando con el cucharón en la próxima dana.
