Valencia será la primera ciudad europea autosuficiente en caso de emergencias

Crónica del Pleno del ayuntamiento. La vivienda, el turismo, el cambio de topónimo y las emergencias son los temas que están sobre la mesa. 45 entidades vecinales y sociales que tienen cinco minutos cada una para expresar sus quejas y reivindicaciones sobre la gestión municipal. El año pasado fueron 16 las entidades que participaron, lo que significa que este año la participación ciudadana se ha multiplicado por tres.