València incluirá el terrorismo de ETA en el currículo de Bachillerato

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha anunciado en su visita a un colegio de Castellón que los alumnos valencianos de 2º curso de Bachillerato estudiarán a partir del próximo curso 2026/2027 contenidos relativos al terrorismo, y de forma específica a la banda ETA. Para ello, modificará el currículo de esta etapa educativa, y en concreto de la asignatura de Historia de España, "para que los jóvenes en la Comunitat puedan conocer toda la Historia de España",
| etiquetas: curriculo , valencia , bachillerato , terrorismo
Ardo en deseos de ver el temario. ¿Se podrá descargar de internet, aunque no estés cursando Bachillerato?
Estupendo, supongo que explicarán la farsa de la transición, la jefatura de estado impuesta por un fascista y el servilismo para con los yankis con la excusa del terror rojo.
Era un respuesta para 1
es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Acción_Valencianista
atentados contra la vida de los escritores Manuel Sanchis Guarner y Joan Fuster
[...]
El 1 de diciembre de 2007, miembros del GAV repartían panfletos en los alrededores del instituto de enseñanza secundaria La Garrigosa, en Meliana, en los cuales constaban fotografías y datos personales de profesores del instituto (como su dirección personal), a los cuales se acusaba de "catalanistas".
Todo lo que haga el pp está mal, por lo visto…
Curiosamente, llegamos a la guerra civil de chiripa a finales de 2º Bach y porque nuestra profesora de historia también era nuestra tutora y nos metió caña.
Está muy bien hecho el temario de 2º Bach de Historia para que te aprendas mil gilipolleces pero a la guerra civil y la dictadura llegues cuando ya estás preparando la selectividad o eligiendo donde irte de vacaciones de fin de curso... si es que llegas.