València incluirá el terrorismo de ETA en el currículo de Bachillerato

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha anunciado en su visita a un colegio de Castellón que los alumnos valencianos de 2º curso de Bachillerato estudiarán a partir del próximo curso 2026/2027 contenidos relativos al terrorismo, y de forma específica a la banda ETA. Para ello, modificará el currículo de esta etapa educativa, y en concreto de la asignatura de Historia de España, "para que los jóvenes en la Comunitat puedan conocer toda la Historia de España",