edición general
8 meneos
8 clics
València incluirá el terrorismo de ETA en el currículo de Bachillerato

València incluirá el terrorismo de ETA en el currículo de Bachillerato

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha anunciado en su visita a un colegio de Castellón que los alumnos valencianos de 2º curso de Bachillerato estudiarán a partir del próximo curso 2026/2027 contenidos relativos al terrorismo, y de forma específica a la banda ETA. Para ello, modificará el currículo de esta etapa educativa, y en concreto de la asignatura de Historia de España, "para que los jóvenes en la Comunitat puedan conocer toda la Historia de España",

| etiquetas: curriculo , valencia , bachillerato , terrorismo
8 0 0 K 108 cultura
16 comentarios
8 0 0 K 108 cultura
Comentarios destacados:    
Urasandi #3 Urasandi
El temario no va a llegar ala guerra civil, pero va a tener tiempo para un salto.
5 K 70
#14 Barret_Garvey
#3 Nunca ha dado tiempo a llegar por alguna extraña razón. Así están las generaciones actuales que les parecería bien una dictadura.
1 K 19
Supercinexin #7 Supercinexin
Ya era hora de dar cosas útiles a los chavales, muy necesarias en los tiempos que corren: cómo formar barricadas con mobiliario urbano, medidas de seguridad en la fabricación de cócteles molotov, prender fuego a autobuses y contenedores, manejo de las míticas pistolas STAR 9mm, fabricar bombas con ollas exprés...

Ardo en deseos de ver el temario. ¿Se podrá descargar de internet, aunque no estés cursando Bachillerato?
2 K 40
angeloso #2 angeloso
"se trata de sacar la ideología de las aulas, pero si la historia se da solo hasta la Guerra Civil y la dictadura de Franco, tras la muerte de Franco España sigue teniendo historia, por lo que habrá que enseñar lo que ha pasado en esos 40 años también"

Estupendo, supongo que explicarán la farsa de la transición, la jefatura de estado impuesta por un fascista y el servilismo para con los yankis con la excusa del terror rojo.
2 K 39
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano *
Bueno, están demostrando que son capaces de modificar su discurso. Ahora también hablan de “empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país”. Aunque no es un avance, más bien un retroceso, concretamente a una época de la historia de este país que, parece, nunca quisieron que quedase atrás.

Era un respuesta para 1
1 K 28
#4 Troglobyte
Historia del Pais Valencià/Regne de Valéncia no incluirán, no. Cucarachas serviles.
1 K 22
#12 sarri
#4 O del GAV ya puestos a hablar de terrorismo, habla del local.

es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Acción_Valencianista
atentados contra la vida de los escritores Manuel Sanchis Guarner y Joan Fuster
[...]
El 1 de diciembre de 2007, miembros del GAV repartían panfletos en los alrededores del instituto de enseñanza secundaria La Garrigosa, en Meliana, en los cuales constaban fotografías y datos personales de profesores del instituto (como su dirección personal), a los cuales se acusaba de "catalanistas".
1 K 21
angelitoMagno #15 angelitoMagno
¿Van a explicar que la ETA se disolvió con el PSOE en el gobierno?
0 K 17
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Al PP le sacas el argumento de ETA y Venezuela y se pierde.
1 K 17
#5 tomeu
#1 ...o tienen un orgasmo
0 K 18
ChatGPT #13 ChatGPT
#1 que quieres decir, que no debería estudiarse eta en bachillerato?

Todo lo que haga el pp está mal, por lo visto…
0 K 10
rob #16 rob
Supongo "y no me cabe ninguna duda" que también incluirán en la asignatura a la Triple A, Batallón Vasco Español, GAL, Comandos Autónomos Anticapitalistas, GRAPO, Terra lliure, Exercito Guerrilleiro do Povo Galego Ceive y todo en su debido contexto.
0 K 12
kevers #6 kevers
A Mazon lo tienen cogido por los huevos, y si vox quiere que en la escuela se enseñe a eta solo tiene  que apretar un poquito.
0 K 12
camvalf #11 camvalf
No lo veo mal, es historia pero espero que sea completa, con la derrota incluida.
0 K 10
Andreham #8 Andreham
A mi ya me lo enseñaban.

Curiosamente, llegamos a la guerra civil de chiripa a finales de 2º Bach y porque nuestra profesora de historia también era nuestra tutora y nos metió caña.

Está muy bien hecho el temario de 2º Bach de Historia para que te aprendas mil gilipolleces pero a la guerra civil y la dictadura llegues cuando ya estás preparando la selectividad o eligiendo donde irte de vacaciones de fin de curso... si es que llegas.
0 K 8
#10 AlexGuevara
Me parece muy acertado, imagino que tambien hablarán de los GAL
0 K 7

menéame