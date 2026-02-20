edición general
València enfría la operación de los 39 pisos de VPO que ya habían sido reservados

El ayuntamiento traslada la responsabilidad sobre posibles irregularidades en la permuta a la promotora de las viviendas, que había aportado una declaración responsable asegurando que estas estaban libres de carga y obligaciones. Urbanismo no adjudicará los pisos hasta que se esclarezcan los hechos. El PSPV llevará el caso a la Fiscalía

NPCMeneaMePersigue
Es que no pueden dejar de robar ni con los cadáveres por las calles
NPCMeneaMePersigue
Citas biblicas al respecto de la corrupcion moral del PP en Valencia

Isaías 1:17: "¡Aprendan a hacer el bien! Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda".
Salmos 82:3: "Defiendan la causa del huérfano y del desvalido; hagan justicia al pobre y al necesitado".
Jeremías 22:3: "Así dice el Señor: Practiquen el derecho y la justicia. Libren al oprimido del poder del opresor. No maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda".
Levítico 19:10: "No rebuscarás tu viñedo ni recogerás los frutos caídos; los dejarás para el pobre y el extranjero. Yo soy el Señor tu Dios".
Asimismov
#2 hostias tu ¿te has hecho de JW?
