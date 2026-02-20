València enfría la operación de los 39 pisos de VPO que ya habían sido reservados

El ayuntamiento traslada la responsabilidad sobre posibles irregularidades en la permuta a la promotora de las viviendas, que había aportado una declaración responsable asegurando que estas estaban libres de carga y obligaciones. Urbanismo no adjudicará los pisos hasta que se esclarezcan los hechos. El PSPV llevará el caso a la Fiscalía
| etiquetas: valencia , corrupcion , vivienda
