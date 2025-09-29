El Valencia CF lleva a Netflix a los tribunales por el documental de Vinícius

El 'caso Vinícius' sigue dando coletazos más de dos años después del lamentable incidente ocurrido en Mestalla. El Valencia CF ha interpuesto una demanda contra Netflix y la productora 'Conspiraçao Filmes' ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de València por "intromisión en el derecho al honor" en el documental 'Baila, Vini', según adelanta el Diario AS y puede confirmar SUPER.