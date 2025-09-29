edición general
El Valencia CF lleva a Netflix a los tribunales por el documental de Vinícius

El 'caso Vinícius' sigue dando coletazos más de dos años después del lamentable incidente ocurrido en Mestalla. El Valencia CF ha interpuesto una demanda contra Netflix y la productora 'Conspiraçao Filmes' ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de València por "intromisión en el derecho al honor" en el documental 'Baila, Vini', según adelanta el Diario AS y puede confirmar SUPER.

etiquetas: vinicius , valencia , netflix , mono , tonto
#1 EISev
etiquetas: vinicius, valencia, netflix, mono, tonto

Microblogging mínimo y no sé si algo peor
escalibrur #4 escalibrur
#1 la base de la denuncia del Valencia es que los aficionados le gritaban "tonto, tonto..." y en el documental esas imágenes las subtitulan como "mono, mono..."
Asi que igual las etiquetas están bien
#6 EISev
#4 se puede usar la etiqueta "insultos" y quitaría las dudas. Tal como está no es descriptiva y hasta se podría pensar mal.
#11 Kikoncito
#6 Estoy de acuerdo.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
a ver si va a hacer efecto streissand dejando al aire aun mas la conocida infame actitud valencianista
#7 carcamal
#3 A ver si hay que empezar a hablar de la infame actitud madridista
www.rtve.es/deportes/20250228/bernabeu-real-madrid-city-sancion-uefa/1
Esa que ve la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio, y el link es solo un pequeño ejemplo.
#12 Kikoncito
#7 No se como será la de los madridistas, pero los Valencianistas demostraron ser unos racistas de mierda en un numero elevado por mucho que le joda a Superdeporte. Que había como 300 o más gritándole mono a la entrada del estadio.

Un estadio en el que Iker Casillas se encabrono con unos que le estaban insultado porque había hasta un niño de 10 años llamándole hdp.

A callar Valencianistas que estáis más guapos.
karaskos #9 karaskos
#3 Lo cierto es que le gritan "mono, mono", el sector de los ultras.

De hecho, el Valencia CF expulsó a uno de ellos, donde se relata que tenía además las manos en las axilas mientras gritaba y saltaba.
#10 Khanbaliq
Se han enfado porque los han pillado.

Que alguien vea lo que cantaban ANTES del partido, en los aledaños del estadio...
pepel #5 pepel
Florentino ha dicho que los va a demandar por la Dana.
karaskos #8 karaskos
#5 Y gana igualmente.

Florentimo siempre gana.
Supercinexin #2 Supercinexin
Hacen bien.
menéame