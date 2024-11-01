València acuerda a iniciativa de la edil de Vox denunciada por odio evitar la vía penal por "opinión política"

El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado este martes, en la sesión ordinaria de enero y con el sí del equipo de gobierno de la ciudad que forman PP y Vox y preside María José Catalá (PP), una propuesta de la edil de Vox Cecilia Herrero --para quien la Fiscalía pide tres años de cárcel por difundir mensajes de odio en redes sociales-- para "evitar recurrir a la vía penal como respuesta automática a manifestaciones u opiniones políticas".