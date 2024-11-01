edición general
VALDECASAS: "Trump puede perder la guerra en Irán. Los objetivos de EEUU son una confusión total"

VALDECASAS: “Trump puede perder la guerra en Irán. Los objetivos de EEUU son una confusión total”  

La evolución del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa generando interrogantes sobre su desarrollo y desenlace. Diversos analistas internacionales advierten de que la guerra está marcada por dos elementos habituales en los conflictos armados: la incertidumbre sobre su duración y el papel de la propaganda y la desinformación. Valdecasas señala que en Israel se está censurando la información, por publicar cualquier video de lo que esta ocurriendo te pueden juzgar en 24 horas bajo 5 años de pena de prisión.

4 comentarios
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Si no hay objetivos ... no puede fracasar en ellos. :roll:
0 K 16
#3 yukatan
#2 ni conseguirlos.. pero da igual. Mentiran...
0 K 7
joffer #1 joffer
Quién tiene claro los objetivos es Israel. EEUU es un pelele.
0 K 12
manzitor #4 manzitor
Ya, pero es US ahora, junto con Israel, es una bestia parda alocada y fanatizada que le da igual si hay objetivos o no. Destruir y derrocar.
0 K 11

